LIVE MN - Pioli in conferenza: "Sarà un bel Natale. Tifosi straordinari prima della gara"

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa post Milan-Lazio:

Sul segnale alla stagione: “È un segnale che diamo a noi stessi. Vincere queste partite vuol dire che stiamo salendo di livello e di forza”.

Quanto si sente on fire: “On fire sono stati i nostri tifosi per la carica che ci hanno dato,. Noi vogliamo dare il massimo per ottenere qualcosa di importante”.

Sul voto al 2020: “Dobbiamo continuare su questa squadra e andare avanti così, perché giochiamo con la giusta mentalità e secondo il nostro modo di giocare. L’essere primi nel 2020 non ci da nessun trofeo, c’è ancora tanto da fare”.

Sul momento del Milan: "Io sono insieme ai ragazzi, cerco di guidarli per cercare di ottenere il massimo. Passerò un bel Natale sapendo che dovremo tornare con la testa giusta perché ci aspettano partite difficili e una nuova parte di stagione molto stimolante”.