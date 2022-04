LIVE MN - Pioli in conferenza: "Tifosi fantastici durante e dopo la partita. Ci è mancato solo il gol"

Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa nel post Milan-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A e terminata 0-0: "I tifosi a fine partita hanno cantato 'noi ci crediamo'? Il pubblico è stato fantastico dal primo al 98esimo e soprattutto dopo la partita. L'analisi della partita è facile: ci è mancato solo il goal".

Da dove si può ripartire?

"A fine partite c'era delusione. Abbiamo dimostrato di volerla vincere ed è normale subire un piccolo contraccolpo, ma da domani - come abbiamo sempre fatto - si volta pagina e pensiamo alla prossima gara, che è bella tosta".

Il Milan ha sofferto la pressione?

"Non sono d'accordo. La squadra ha giocato, ha cercato di incidere e di essere pericoloso. Negli ultimi 10 minuti abbiamo perso lucidità, ma ci può stare. Non abbiamo giocato con ansia, timore e presunzione, ma con forza e convinzione; purtroppo oggi l'ultima giocata non ci è riuscita. È il nostro rimpianto".

C'era un avversario che vi ha messo in difficoltà?

"Credo che il primo tempo sia stato più bello del secondo per merito del Bologna. Dovevamo sfruttare meglio gli spazi che c'erano, potevamo determinare di più con i nostri giocatori veloci. Nel secondo abbiamo giocato nella metà campo con spazi più piccoli, ma non abbiamo trovato la zampata. Il pubblico sa riconoscere quando la squadra lotta: ci hanno incoraggiato".

Il Milan sta segnando poco...

"Nell'ultimo periodo abbiamo segnato meno di quel che dovevamo: dobbiamo cercare di rimediare velocemente".

Teme che Napoli e Inter ritrovino morale ora?

"Hanno vinto due partite importanti e troveranno morale e fiducia, ma ciò non mancherà nemmeno a noi. saremo anzi più attenti nel curare i dettagli che non ci hanno permesso di vincere la partita. Sarà una lotta dura fino alla fine e noi vogliamo starci dentro".

23:45 | Termina qui la conferenza stampa di Pioli.