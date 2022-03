LIVE MN - Pioli: "La squadra mi è piaciuta per come ha interpretato la gara, sembrava di essere in casa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A breve mister Pioli interverrà in conferenza dalla sala stampa della Domus Unipol dopo Cagliari-Milan. Rimanete con noi per non perdervi le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la vittoria contro la squadra di Mazzarri.

Che Milan è stato? "La squadra mi è piaciuta per come ha interpretato la gara, anche dopo il vantaggio. Un grande passo in avanti. Una grande serata per i nostri tifosi, non sembrava di giocare fuori casa".

Il Milan tenta l'allungo? "Siamo ancora sui poggio. C'è ancora da spingere".

Sulla freddezza sottoporta: "Ci sta mancando qualità sottoporta per chiuderle. Dobbiamo migliorare".

Sul parapiglia nel finale: "Maignan e Tomori sono stati insultati in un modo che non può essere accettato".

Sul Cagliari: "Mi aspettavo una partita difficile, anche per merito del Cagliari. Siamo stati bravi a concedere poco. il pareggio sarebbe stato ingiusto. Il Cagliari è una buonissima squadra, non so perché si trovi in questa posizione".

Sulla posizione di Theo Hernandez: “Ho la fortuna di allenare giocatori intelligenti. Studiamo gli avversari e li posizioniamo dove possiamo trovare spazi. Rafa si è accentrato troppo, quando il terzino va dentro l'esterno deve rimanere più largo. Theo ci ha dato la possibilità di far salire la squadra ed essere pericolosi".