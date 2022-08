LIVE MN - Pioli: "Siamo forti, lo abbiamo dimostrato. De Ketelaere sta crescendo"

MilanNews.it

3.10 - Tra pochi minuti Stefano Pioli, tecnico del Milan, interverrà in conferenza per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.20 - È iniziata la conferenza di Pioli: "Vado via convinto che siamo forti, lo abbiamo dimostrato. Certo c'è il rimpianto di non aver vinto la partita per quello che abbiamo messo in campo, è un peccato non averla vinta, ma ho visto una squadra solida e matura, hanno concesso pochissimo a un avversario molto forte, abbiamo subito meno la pressione. Poi ci saranno tanti aspetti da evidenziare per poter migliorare".

Cosa è mancato?

"È mancato l'ultimo passaggio, abbiamo fatto degli inserimenti perfetti nel primo tempo, le due occasioni di Messias, ma anche quella di Kalulu, sono occasioni che devi cercare di sfruttare, andremo a lavorare su questi dettagli, abbiamo affrontato una squadra forte che dà fastidio a tutti".

La rosa lunga può diventare un'arma a doppio taglio?

"Ma c'era anche l'anno scorso, ma per fortuna che c'è. Ma ci manca che un giocatore del Milan non sia contento di avere qualcuno che possa cambiare la partita. Lavoriamo per poter raggiungere un obiettivo comune, questo non vuol dire che non ci sarà gente scontenta, ma fa parte del gioco. C'è un limite che nessuno può superare, ma sono sicuro che non accadrà: noi siamo noi".

De Ketelaere?

"Sta crescendo, sta lavorando a pari livello coi compagni, l'ambientamento prevede una reciproca conoscenza, ma è un giocatore di qualità, ci darà le giuste soddisfazioni, ci farà divertire. Adesso non so dirti se giocherà col Bologna, ma cominceremo un periodo di 6-7 partite ogni tre giorni, ma tutti saranno titolari".

23.30 - È terminata la conferenza stampa di Pioli.