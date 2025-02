live mn Reijnders: "Siamo incazzati. Come abbiamo reagito al cambio di Leao? Non è quello il problema, ma che concediamo troppi gol per errori"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A.

Non è stato il peggior Milan della stagione...

"Ogni gara ha le sue difficoltà. Noi concediamo gol e dobbiamo provare a rientrare in ogni gara, ma oggi siamo rientrati e non abbiamo vinto. Ora dobbiamo cecrare di fare il mehlio possibile".

Avete parlato con Conceicao?

"Siamo incazzati. Parleremo questa settimana della partita. Dobbiamo migliorare".

Cosa ti chiede Conceicao?

"Ho provato a giocare tra gli spazi, cercando di essere pericoloso per la squadra. Io provo sempre ad aiutare la squadra in questa maniera. Non è un problema se Joao Felix è un 10, perché lo è anche Pulisic. Io sono un box to box".

MN - Come avete preso il cambio di Leao?

"È una scelta dell'allenatore. La squadra è una. Fofana è entrato ha fatto un buon lavoro, poi si è spostato Pulisic. Leao è un grande giocatore, ma non è quello il problema. Il problema è che facciamo troppi errori e concediamo sempre gol".

Il Milan avrebbe bisogno di undici Reijnders...

"Noi siamo una squadra. E dobbiamo lottare per questa squadra. Noi concediamo troppi gol, dobbiamo fare meglio per i tifosi che ci seguono in ogni partita e in ogni stadio. Loro meritano partite migliori".