LIVE MN - Tonali cuore Milan | Le parole di Maldini | Ancora un errore arbitrale | Alle 18 in diretta Twitch!

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Vittoria rabbiosa dei rossoneri contro la Lazio: in un Olimpico tinto di rossonero la decide Sandro Tonali con una zampata nei minuti di recupero! Gioia grande in casa rossonera come testimoniano le parole di Maldini: è il momento di dare il massimo e anche di più. Milan in testa alla classifica, ma anche ieri sera rossoneri vittima dell'ennesimo errore (o orrore?) arbitrale. Dalla Francia rimbalza il nome di Mahrez in ottica Milan.

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Pietro Mazzara, Gigi Torre, Antonello Gioia, Filippo D'Angelo e Rino De Niro. Conduce: Manuel Del Vecchio.

Vi aspettiamo numerosi!