Un Milan da infarto si conferma in vetta alla classifica vincendo per 3-2 contro la Lazio a San Siro con il gol nel recupero di Theo Hernandez. Segui i commenti a caldissimo durante la puntata di Replay, cliccando sul player qui sotto o in allegato. Scrivici e commenta la vittoria e il primato della squadra di mister Pioli.