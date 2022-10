LIVE MN - Youth League, Dinamo Zagabria-Milan (1-2): i rossoneri passano il girone!

Grande prestazione dei rossoneri a Zagabria, che portano a casa tre punti decisivi per il passaggio del turno. Decide la rete di capitan Alesi, che al 77' si prende la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo. La squadra di Abate, dunque, passa il turno: in base alla posizione, i rossoneri andranno agli ottavi oppure allo spareggio.

93' Tre minuti di recupero.

90' Ammonito Bakoune.

88' Cambio nel Milan: fuori Longhi, dentro Mangiameli.

85' Destro di Alesi dal limite, conclusione fuori.

80' Milan che tiene palla per provare a chiudere il match.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! Alesi spiazza il portiere e porta in vantaggio il Milan!

76' Rigore per il Milan, che giocata di Scotti!

65' Doppio cambio nel Milan: fuori Stalmach e Chaka, dentro Gala e Scotti

63' Altro ammonito del match, giallo per Stalmach.

58' Ammonito anche Gubijan.

56' Ammonito Sakota.

55' Brkljaca calcia da fuori area, conclusione fuori.

50' Primo giallo nella Dinamo: ammonito Gubijan.

49' Ci prova Topic, mancino altissimo.

45' Si riparte con un cambio tra i rossoneri: fuori Simic, dentro Bakoune.

Primo tempo equilibrato tra Milan e Dinamo Zagabria. Iniziano meglio i rossoneri, che trovano il gol con Longhi dopo 25 minuti. Non passano neanche tre minuti che la Dinamo trova la rete del pareggio dopo un errore di Lapo Nava.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonito Paloschi.

45' Un minuto di recupero.

42' OCCASIONE MILAN! Iniziativa di Chaka sulla sinistra, mancino all'interno dell'area ma Prsljia para.

39' Ammonito anche Chaka Traore.

37' Soffre il Milan. Paloschi salva due volte sulla linea di porta con Nava battuto.

34' Ancora Dinamo. Conclusione dalla distanza di Brkljaca, Nava blocca in due tempi.

29' Pareggia la Dinamo. Brutto errore di Lapo Nava che non trattiene un cross tranquillo. Sakota ne approfitta e segna a porta vuota.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOLLLL!! Grande lavoro di Simic che converge verso il centro, assist per Longhi che di desto piazza il pallone. 1-0 Milan!

24' Cross interessante di Stalmach, Alesi non ci arriva per pochissimo.

20' Corner per il Milan. Alesi mette in mezzo, respinge la difesa della Dinamo.

16' Chaka Traore lanciato a rete viene fermato dall’arbitro per fuorigioco. Grandi dubbi sulla posizione iniziale dell'esterno rossonero.

12' Cross di Bozzolan, Zeroli non stoppa il pallone. Poteva essere un'occasione importante per i rossoneri.

9' Primo giallo del match: ammonito Nsiala.

7' Azione simile a quella dell'occasione di Stalmach, ma questa volta il cross di Alesi termina fuori.

2' CHE OCCASIONE! Cross di Alesi, Stalmach stacca tutto solo in area di rigore ma non indirizza la conclusione.

1' Si parte!

-

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Zagabria, dove tra pochi istanti Dinamo e Milan si sfideranno per il quinto turno del girone E di Youth League. I rossoneri arrivano da un buon periodo nonostante l'ultima sconfitta in casa con la Roma, e oggi, con una vittoria, potrebbero ipotecare la qualificazione agli ottavi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

-

Formazioni ufficiali:

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Prsljia; Gubijan, Katinic, Zivkovic, Ruskovacki; Krdzalic, Brkljaca, Lukanic; Topic, Sakota, Rukavina. A disp.: Klarin, Majdandzic, Gurlica, Tonon, Ilecic, Vrbancic, Kanizaj. All. Senzen.

MILAN (4-3-3): Nava; Simic, Paloschi, Nsiala, Bozzolan; Zeroli, Eletu, Stalmach; Alesi, Longhi, Traorè. A disp.: Torriani, Gala, Pluvio, Bakoune, Parmiggiani, Scotti, Mangiameli. All. Abate.