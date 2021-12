Liverani e gli infortuni del Milan: "La difficoltà non è una sola, altrimenti sarebbe semplice"

L’allenatore Fabio Liverani, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato il momento difficile del Milan, tra infortuni e calo di forma dei singoli: “Ho sentito mister Pioli, come tutti noi, quando c’è una concomitanza simile di infortuni si fanno un pochino le analisi a 360 gradi. Ho sentito che hanno cercato di fare un pochino più di prevenzione, capire i motivi, il carico, magari i campi. La difficoltà non è una sola, altrimenti sarebbe semplice, ma probabilmente ci sono più situazioni che hanno portato una squadra nell’ultimo periodo a perdere tantissimi giocatori per infortunio”.

La squadra è prevedibile? “Credo che sia dovuto alla mancanza di qualche giocatore, che poi deve trasformare la mole di gioco. Se perdi contemporaneamente Rebic e Leao, Diaz dopo il Covid ha perso in imprevedibilità, Saelemaekers è in un periodo un po’ così… Per non essere prevedibili ci vogliono giocatori imprevedibili, oltre ad un’organizzazione”.

Su Theo Hernandez: “Anche lui è in difficoltà, è normale che ci sono momenti così. Nell’ultimo mese e mezzo, tra infortuni e momenti di forma, la squadra è in debito”.