Intervenuto a Sky, Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha commentato la situazione rinvii: "Ci sono delle priorità in questo paese: la saluta è decisa dal Governo. Tempi e modi sono non da calcio e se si decide di non voler disputare altre gara, la Lega doveva far slittare di una giornata e far giocare in un turno infrasettimanale"