Liverpool: 4 guariti dal Covid, pronti per il Leicester

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Buone notizie per Juergen Klopp alla vigilia del match di campionato in casa del Leicester: Thiago Alcantara, Fabinho, Virgil Van Dijk e Curtis Jones sono usciti dal tunnel del covid e di nuovo pronti a giocare. Lo ha annunciato lo stesso tecnico tedesco dei Reds, confermando che "i ragazzi che hanno dovuto isolarsi sono tornati. Thiago è stato l'ultimo e da ieri si è nuovamente allenato con la squadra". Il Liverpool si era visto rinviare il match del Boxing Day contro il Leeds a causa dei troppi casi di Covid-19 nelle file avversarie ma anche la squadra campione d'Europa aveva vari buchi nella rosa, non ancora del tutto riempiti: "Abbiamo un giovane e due membri dello staff che sono ancora in isolamento - ha aggiunto Klopp -. Ogni mattina è un po' come una lotteria. Speriamo che vada tutto bene... Questa è la situazione attuale, ma per il resto va tutto bene". (ANSA).