Liverpool, Mané ai saluti: giocherà nel Bayern Monaco

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sadio Manè giocherà nel Bayern Monaco. Secondo 'Sky Deutschland', il club più titolato di Germania ha chiuso l'accordo con il centravanti per il passaggio dal Liverpool. Il cartellino di Mané, che è destinato a sostituire Robert Lewandowski al centro dell'attacco, è costato una quarantina di milioni, fra bonus e premi. Il calciatore firmerà in triennale e la settimana prossima volerà a Monaco di Baviera per le visite mediche di rito. Il Liverpool ha già rimpiazzato Manè con il portoghese Darwin Nunez, prelevato dal Benfica per 75 milioni di euro, più 25 di bonus. (ANSA).