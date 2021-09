Liverpool-Milan, la moviola di Cesari: "Manca un giallo a Fabinho e un rosso a Milner"

Presente negli studi di 'Mediaset', l'ex arbitro Graziano Cesari ha così commentato il rigore concesso al Liverpool (e non trasformato da Salah) in apertura di partita: "Partiamo dal rigore concesso al Liverpool per braccio largo di Bennacer. La regola da quest'anno è cambiata, la discrezionalità è fondamentale ma Bennacer non deve comportarsi così, aumenta il volume corporeo e c'è poco da dire. Il regolamento parla chiaro, non mi stupisco affatto della scelta anche se ora questa decisione è discrezionale", ha detto Cesari che prosegue sugli altri episodi: "Al 28esimo poi fallo di Fabinho su Bennacer: il calciatore del Liverpool reagisce male e non si può fare così, andava ammonito ed è stato graziato. I gol di Rebic e Diaz entrambi regolari. Al 46esimo, poi, giusto annullare il gol di Kjaer per posizione di fuorigioco di Theo Hernandez. Al 48esimo il gol del pareggio di Salah: Calabria sale in leggero ritardo, la sua gamba sinistra tiene in gioco l'egiziano e il gol è regolare. Al 76esimo nell'area del Liverpool viene fischiato un fallo in attacco a Kessiè: non ci vedo fallo del milanista, non dico calcio di rigore però nemmeno fallo in attacco. Infine nel secondo minuto di recupero: Milner fa un fallaccio su Diaz e doveva essere punito col rosso, assolutamente".