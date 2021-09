Liverpool-Milan, le due squadre non si affrontano dalla finale di Champions del 2007

Fatto salvo per due amichevoli estive – una del 2014 e una del 2016 – Liverpool e Milan non si affrontano in competizioni ufficiali dalla finale di Champions League di Atene nel 2007. Quel match, giocatosi il 23 maggio 2007 finì 2-1 per i rossoneri grazie alla strepitosa doppietta di Filippo Inzaghi. Negli inglesi accorciò le distanze nel finale Dirk Kuyt.