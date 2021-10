Lo chef Cracco entusiasta del Milan: "La cosa che preferisco da tifoso è la linea verde"

Tra i tanti pareri positivi che lanciano il Milan verso la lotta allo scudetto, c'è anche quello di un tifoso illustre come lo chef Carlo Cracco: "La cosa che preferisco da tifoso del Milan è questa linea verde - dice a La Gazzetta dello Sport -, dare fiducia ai giovani e insieme avere personalità e un modo di giocare inconfondibile. E' presto per dire quanto si può puntare in alto, ma di questi tempi abbiamo bisogno prima di tutto di motori per la ripartenza, in tutti i settori".