Lo score dei rossoneri impegnati ieri: Chukwueze a riposo, novanta minuti per Maignan e Theo

Prosegue la sosta per le Nazionali e quindi i conseguenti impegni per i rossoneri convocati. E' terminata 1-1 la partita tra il Benin e la Nigeria, senza però aver visto in campo Samuel Chukwueze, che è stato in panchina per tutta l'intera partita.

Pareggio amaro per i francesi rossoneri Maignan e Theo, che non vanno oltre lo 0-0 nella sfida giocata a Parigi contro gli israeliani, che colgono anche il primo punto dell'esperienza in Nations League. Tutto sommato buona prova dei due milanisti, che però non risultano brillanti e concreti. Mike corre pochi rischi, Theo spinge senza esagerare. Domenica sera la sfida a San Siro contro l'Italia.