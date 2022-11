MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spezia si tra preparando alla partita di domani contro il Milan a San Siro, ma i liguri arriveranno a Milano con un ruolino in trasferta davvero pessimo: in 6 partite (vs Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Monza e Salernitana), infatti, Nzola e compagni non hanno segnato alcun gol e non hanno conquistato alcun punto.