Lo Zenit punta tutto su Yuri Alberto. Il brasiliano era stato accostato anche al Milan

L'ultima di Yuri Alberto con l'Internacional di Porto Alegre è stata con gol. 88' contro la Juventude per dire addio al club rosso e per anticipare di fatto quello che era un addio scritto: destinazione Russia, Zenit San Pietroburgo, oggi in campo alle 18:45 contro il Betis Siviglia nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'addio di Serdar Azmoun anticipato altrettanto, per il Bayer Leverkusen, ha costretto i russi a correre contro il tempo e a prendere subito il forte classe 2001.

Punta moderna, imprendibile a campo aperto

Per adesso il campionato russo è fermo e Yuri Alberto lo si è visto solo in Atlantic Cup. Qualche buono spunto sia nei 45' contro il Midtjylland che nella gara intera contro il Brondby, l'ex giocatore del Santos è stato il grande colpo di questo mercato della formazione di San Pietroburgo. Sarà lui il riferimento offensivo, anche perché Artem Dzyuba quest'anno va per i trentaquattro ad agosto e la sintonia di un reparto tutto verdeoro, con Claudinho e Malcom, ha ingolosito non poco la dirigenza. Considerando pure Douglas Santos e Wendel, la colonia s'è allargata e da adesso in poi comincia una nuova annata. In campionato lo Zenit è primo ma con soli due punti sulla sorprendente Dinamo Mosca. Servirà una nuova storia. A partire da oggi.