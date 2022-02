Lodetti: "Il Milan è forte. Scudetto? Se la giocherà con l'Inter"

L'ex giocatore del Milan, Giovanni Lodetti, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale telematico rossonero dopo la vittoria della squadra di Pioli per 1-0 sulla Sampdoria. Le sue parole: "Il Milan è forte e con l'Inter è avvantaggiato per lo scudetto. La Juventus quasi sicuramente non vincerà il campionato, ma rientrerà nella corsa. Però credo che la lotta sarà tra le prime tre squadre".