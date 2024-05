Loftus ancora out, Bennacer trequartista contro il Torino? Possibile chance per Pobega

Il Milan non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I rossoneri hanno ottenuto, nel corso dell'ultimo turno, la matematica certezza del secondo posto e la conseguente qualificazione alla Supercoppa Italiana (semifinale contro la Juventus che ha vinto la Coppa Italia), con due giornate d'anticipo. I rossoneri disputeranno l'ultima trasferta sabato sera alle 20.45 contro il Torino e infine l'ultima gara casalinga contro la Salernitana nel weekend del 25 e 26 maggio.

Contro il Torino saranno assenti ancora Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi puntano a tornare a disposizione per l'ultima di campionato e intanto Pioli pensa a come sostituire l'inglese. Nel ruolo di trequartista, secondo quanto emerge dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto a giocare Ismael Bennacer che, spostato più avanti, aprirebbe lo spazio per altri in mezzo al campo. In questo senso potrebbe tornare titolare Tommaso Pobega che non gioca dal primo minuto dalla gara contro il Monza di dicembre che aveva sancito il suo infortunio. Pobega ha giocato uno spezzone sabato contro il Cagliari.