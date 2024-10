Loftus-Cheek a SportMediaset: "Infortunio? Mi sento a posto ora, tutto risolto"

Ruben Loftus-Cheek, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste dichiarazioni a margine di un evento di Fondazione Milan:

Sulle sue condizioni: "Mi sento a posto ora, tutto risolto, per fortuna non è stato uno stop lungo ed un infortunio grave".

Sul momento del Milan: "Tutti vogliono vicenre tutte le partite e questo, a volte, non è possibile. Ma la cosa più importante è essere uniti, allenarsi bene, non fare cose sbagliate. I risultati arriveranno percho sono la conseguenza del lavoro che facciamo in allenamento".

Sulla stagione con Sarri: "Senza dubbio Maurizio Sarri è stato fondamentale nella mia carriera. Ero giovane ed al Chelsea, sotto la sua guida, posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore. Da lui ho imparato tantissimo".