Loftus-Cheek verso il recupero per la gara contro l'Udinese

vedi letture

Nei giorni prima della sosta il Milan ha dovuto fare a meno di Ruben Loftus-Cheek, fermato da un risentimento muscolare al flessore destro. Il centrocampista inglese ha sfruttato queste due settimane di sosta per lavorare a Milanello, anche nell'ultimo weekend che Fonseca aveva dato lubero insieme agli altri due infortunati a breve termine Calabria e Sportiello, e dovrebbe ritornare ad allenarsi insieme al gruppo nei prossimi giorni, quando torneranno i vari nazionali.

Dunque Ruben Loftus-Cheek va verso il recupero per la gara di sabato contro l'Udinese, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. E non solo: l'ex Chelsea, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono i rossoneri, potrebbe anche insidiare Reijnders per un posto da titolare in mezzo al campo. Questo però si potrà capire quando Fonseca avrà tutti a disposizione e dunque un quadro più chiaro della condizione fisica di ciascuno.