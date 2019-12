Longhi a MN: "La sconfitta di Bergamo un episodio ma messi in luce i difetti"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Bruno Longhi si è espresso sul momento dei rossoneri: "Ultimamente ho visto un bel Milan prima della gara contro l'Atalanta. Probabilmente, il fatto di aver espresso un buon gioco che aveva confortato tutti, inconsciamente ha mandato il Milan in campo con la convinzione che se la potesse giocare alla pari e anche con un po' di supponenza contro una squadra che, di questi tempi, vale i top club europei. C'è stato un approccio sbagliato, è andato in barca subito e non è riuscito a tappare le falle. Lo considererei un episodio che, chiaramente, ha messo a nudo i difetti di una squadra che non è ancora tale al 100%. Il Milan ha perso con tutte le prime cinque che ci sono in classifica. E' venuta a galla la scarsa personalità di alcuni giocatori e poi c'è un'atavica e cronica incapacità di fare gol. Una squadra che si chiama Milan non può avere 16 gol in 17 partite. Serve porre un rimedio".