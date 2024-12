Longhi duro: "Chi ama il Milan vorrebbe cacciare chi comanda in società per evidente e manifesta incapacità"

Un Bruno Longhi durissimo contro società e dirigenza del Milan ieri sera sul suo profilo X al termine della gara tra rossoneri e Roma, ma soprattutto dopo la notizia - data in televisione dal diretto interessato - dell'esonero di Paulo Fonseca. L'ex telecronista si è espresso con toni forti: "Tutti coloro che vogliono bene al Milan vorrebbero cacciare quelli che comandano in società per evidente e manifesta incapacità. Ma sarebbe utopia. E quindi quelli che comandano scelgono la soluzione più facile e percorribile: cacciare l’allenatore. Che è pure colpevole, ma non quanto loro".