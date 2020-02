Longhi: "Il Milan è tornato ad avere intensità e ha più certezze"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Hakan Calhanoglu: "Forse c'è molta aspettativa su questo giocatore. Gattuso diceva che, vedendolo in allenamento, fosse fortissimo, ma con tante potenzialità che poi non esprimeva in partita. In quanto a qualità e continuità non ha ancora dato il 100% delle sue potenzialità. Dal mio punto di vista siamo ad un giocatore che non ti garantisce sempre quel 7 in pagella che vorresti vedere. Sei sempre incerto su come scenderà in campo, anche se ha le potenzialità per fare bene. Se lui continua ad essere altalenante nel rendimento, il Milan necessita di certezze. Il Milan è tornato ad avere intensità nelle ultime partite, cosa che non aveva un po' di tempo fa. Le certezze, oltre ad Ibra che è quella presente, sono Rebic, Bennacer, Theo Hernandez".