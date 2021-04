Longhi: "La Juve lotterà col Milan per la Champions"

Bruno Longhi, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sulla sfida Juve-Milan per la Champions: "La Juve è altalenante, il Milan sta tenendo una velocità media bassissima che non autorizza voli pindarici. La Juve lotterà col Milan, il Napoli ha un calendario favorevole e sta benissimo. Il Milan affronterà il Benevento che è in picchiata, entrambe le squadre non stanno benissimo, cercando di andare in campo autoconvincendosi di essere quelli di prima".