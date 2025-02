Lopetegui ed il mancato arrivo sulla panchina del Milan: "Non sta a me indicare e commentare le ragioni"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore Julen Lopetegui ha fatto un po' il punto sulla giornata di Champions League parlando ovviamente anche di Milan-Feyenoord, lui che in estate è stato vicinissimo a sedersi sulla panchina rossonera.

Prima di Fonseca era lei il candidato alla panchina rossonera, cosa è successo?

"Si fa vivo il Milan e io sono felicissimo. Club storico e attraente, campionato che mi è sempre piaciuto e l’ho sempre seguito affascinato dalla maniera di intendere il fútbol come un gioco collettivo. Arrigo (Sacchi, ndr) ha stimolato fortemente la mia curiosità, mi ha ispirato, l’ho studiato e ho avuto la fortuna di conoscerlo. La trattativa avanza bene, poi si ferma di botto. Non sta a me indicare e commentare le ragioni dello stop".

Milan-Feyenoord.

"Oggi in Champions quasi tutte le squadre sono in grado di creare problemi all’avversario. E ci sono campionati meno esigenti che permettono di far crescere i giovani e competere al meglio in Europa. Il Feyenoord ha cambiato allenatore e ha visto Gimenez passare al Milan, due colpi notevoli ma evidentemente la struttura era solida, lo si è visto all’andata. Ma il Milan ha le qualità per rimontare".