Luis Alberto a Sky: "Oggi ci è mancato tutto, e contro una squadra come il Milan queste cose le paghi"

Intervenuto a Sky Sport, Luis Alberto: "Nessuno si aspettava questa reazione, oggi è mancato il ritmo, l'aggressitività e personalità. Queste cose le paghi contro una squadra che sta molto bene come il Milan".

Sulla possibile reazione negativa: "Penso che prima potevo dire di sì, ora però c'è più applicazione. C'è stata solo mancanza di applicazione e dovevano venire qua con tutto quello che stavamo facendo da tre partita. Ora si deve guardare avanti".

Sul posto: "Non sento che devo giocsrmi il posto, ora serve solo un momento di crescita. Sono tranquillo e devo aiutare la squadra. Il resto arriva, ma con me non c'è nessun problema".