Luis Enrique: "Il Botafogo è la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione"

Una sconfitta amara per il Paris Saint-Germain e un elogio sorprendente che farà sicuramente piacere a John Textor. Dopo il k.o. per 1‑0 contro il Botafogo, club brasiliano di proprietà dell’imprenditore americano (che è anche patron del Lione in Francia), Luis Enrique ha riconosciuto apertamente il valore degli avversari. Intervistato da DAZN dopo la partita disputata a Los Angeles , l’allenatore spagnolo ha assicurato che i campioni della Copa Libertadores non sono stati "catenacciari": "Non hanno giocato così bassi nel primo tempo, anche se lo hanno fatto nel finale. Credo che sia forse la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione".

Una dichiarazione forte, considerando che il PSG ha affrontato e superato squadre come Manchester City, Liverpool, Arsenal e Inter nel cammino trionfale verso la sua prima Champions League. Luis Enrique ha sottolineato le difficoltà nel creare occasioni da gol: "È stato un match equilibrato fin dall’inizio. Hanno segnato su un’azione un po’ confusa, ma hanno difeso benissimo e disputato una grande partita".

Il tecnico ha anche voluto calmare gli animi in vista della sfida decisiva contro i Seattle Sounders: "La nostra squadra è specializzata nella gestione dei momenti difficili. In questo senso, oggi nessuno si aspettava questo risultato, ma lo abbiamo meritato al termine di una partita combattuta. È tempo di analizzare tutto e capire dove possiamo migliorare. È una competizione molto difficile e la prossima partita sarà fondamentale. Ci saranno sempre partite così".