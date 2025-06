MN - Giustiniani approva l'affare Guerra: "Giocatore maturo, pronto per una piazza diversa"

vedi letture

Javi Guerra è un obiettivo deciso del Milan, che vede nello spagnolo un possibile sostituto di Tijjani Reijnders. Ne abbiamo parlato col collega Gabriele Giustiniani di DAZN che detiene i diritti de LaLiga spagnola. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Che impressioni hai avuto da Javi Guerra in quest'ultima stagione?

"Giocatore maturo, pronto per una piazza diversa. A me è sempre piaciuto molto e con le nazionali giovanili è stato un punto fermo".

Il Milan vede in lui un possibile sostituto di Reijnders. Credi che il paragone possa essere azzeccato?

"Giocatore con delle cose simili ma non è uguale. Sicuramente si butta dentro, ha fatto anche il trequartista. È più fisico ma con meno tocchi di genio. Però è solido e ha una splendida lettura del gioco e non è male neanche nei contrasti".