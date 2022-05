Luis Suarez lascia l'Atletico Madrid: Gerrard lo vuole all'Aston Villa

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri Luis Suarez ha salutato l'Atletico Madrid e il Wanda Metropolitano. Il ‘Pistolero’ ex Barcellona lascerà dunque la squadra allenata da Diego Simeone dopo due stagioni e 34 gol totali. Come riporta il portale Fichajes.net, Suarez sarebbe attratto dalla possibilità di raggiungere il suo ex compagno al Liverpool, Steven Gerrard, oggi allenatore dell'Aston Villa. Oltre al ritorno in Premier League c’è la possibilità di rimanere in Liga con il Siviglia di Monchi. Altra ipotesi per il 35enne è quella dell’esperienza in MLS.