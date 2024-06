Lukaku: "Mi mancano mia madre, i miei figli. Tornerò sicuramente all'Anderlecht"

Nella carriera di Romelu Lukaku le scelte sorprendenti non sono mai mancate, basti pensare al ritorno al Chelsea al culmine della sua popolarità con l'Inter e dopo uno Scudetto vinto da grandissimo protagonista, all'addio ai Blues appena dodici mesi dopo per tornare in nerazzurro e al voltafaccia alla squadra di Simone Inzaghi quando il suo ritorno sembrava scontato, l'estate scorsa. Ora che il suo futuro sembra certamente lontano da Roma, dopo il prestito di questa stagione, il suo mentore Antonio Conte spinge per riabbracciarlo a Napoli, ma il belga potrebbe anche avere idee differenti.

Le recenti parole del centravanti, ora in Nazionale, hanno spiazzato tutti. A RTL Sports ha parlato così del suo rapporto con l'Anderlecht: "Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni". Con il Chelsea Lukaku ha un contratto di altri due anni da circa 12 milioni di euro all’anno più bonus, numeri inavvicinabili per la Serie A.

Questi i numeri di Romelu Lukaku in Serie A:

Stagione 2019-2020 (Inter):

Presenze: 36

Gol: 23

Assist: 2

Stagione 2020-2021 (Inter):

Presenze: 36

Gol: 24

Assist: 11

Stagione 2022-2023 (Inter, in prestito):

Presenze: 25

Gol: 10

Assist: 6

Stagione 2023-2024 (Roma):

Presenze: 32

Gol: 13

Assist: 3