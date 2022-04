Maccarone: "Per lo scudetto sono rimaste le due milanesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex bomber di Serie A Massimo Maccarone è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb e si è espresso così sulla lotta per lo Scudetto: "Sono rimaste in due, il Napoli doveva vincerle tutte e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter ma non è andata così”. Maccarone ha poi specificato chi vede meglio tra le due milanesi: “Prima di Juve-Inter avrei detto Milan o Napoli. Quella vittoria ha dato fiducia ai nerazzurri. Poi non lo puoi mai stabilire… guardate cosa ha fatto il Barcellona contro il Cadice”.