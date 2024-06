Maignan e Théo Hernandez titolari in Austria-Francia. Panchina per Giroud

vedi letture

Mike Maignan e Théo Hernandez titolari questa sera con la Francia nella gara d'esordio dei bleus contro l'Austria, Gruppo D di Euro 2024. Panchina per l'ormai ex rossonero Olivier Giroud così come l'obiettivo di mercato Fofana. Di seguito le formazioni ufficiali:

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch. A disp. Heidl, Lindner, Arnautovic, Daniliuc, Entrup, Grull, Kainz, Lienhart, Prass, Querfeld, Schmid, Seidl, Trauner, Weimann, Wimmer. All. Rangnick.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez; Griezmann, Kante, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram. A disp. Areola, Samba, Barcola, Camavinga, Clauss, Coman, Fofana, Giroud, Kolo Muani, Konate, Mendy, Pavard, Tchouaméni, Zaire-Emery. All. Deschamps.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)