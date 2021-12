Maignan eletto miglior portiere dell'anno in Francia

Nella giornata odierna il noto quotidiano francese “L’Equipe” ha pubblicato la formazione tipo dell’anno 2021 della Ligue 1 scelta dai tifosi. Tra i pali c’è Mike Maignan, portiere che in estate è passato al Milan per una cifra vicina ai 13 milioni più bonus. Il francese, grazie alle sue parate decisive, è stato un punto fermo nel Lille che nella scorsa stagione si è consacrato campione di Francia, battendo i ben più blasonati campioni del PSG. Un bel riconoscimento per Magic Mike, che in questo primo periodo in rossonero ha già conquistato l’affetto di tutto San Siro.