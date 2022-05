Maignan ha la percentuale di parate più alta d'Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan, fresco vincitore del premio come miglior portiere del campionato al suo primo anno in Italia, ha fatto registrare numeri importanti nell'arco di tutta la stagione che - non va dimenticato, è stata funestata anche da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai pali per circa un mese e mezzo. Una di queste statistiche riguarda la percentuale di parate effettuate, ben 78,79%. Il miglior portiere nei maggiori campionati europei in questa classifica speciale. Ora bisogna chiudere col botto, domani pomeriggio.