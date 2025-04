Maignan in Kings League, il video è virale: il portiere rossonero segna il rigore presidenziale

vedi letture

La Kings League non si ferma: succede di tutto in Francia con Mike Maignan, Koné e Lorenzo Berra. Il movimento della Kings League continua e non sembra avere intenzione di fermarsi. Anche la lega francese entra nel vivo con personaggi ben noti alla nostra Serie A e alla competizione italiana.

Nella partita tra Wolfpack e 360Nations, nello specifico, è successo di tutto. A partire dal portiere e capitano del Milan, Mike Maignan, improvvisatosi rigorista con ottimi risultati, segnando di fatto il penalty calciando con un destro preciso a fin di palo. Infatti, durante l’ultima giornata di Kings League Francia, si è visto di tutto in occasione della sfida tra i Wolfpack del presidente Adil Rami, ex Milan e Campione del Mondo con la Francia nel 2018, e i 360Nations di Maignan, Koundé, Tchouameni e Koné. Prima l’allungo sul 5-1 per gli azzurri, poi la rimonta fino al 5-5.