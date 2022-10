Maignan nominato miglior portiere: "Mi sento milanista. La lingua mi ha aiutato ad essere il leader che sono"

MilanNews.it

Mike Maignan è stato premiato come miglior portiere della passata stagione. Il francese ha parlato direttamente dal palco del Gran Galà: "Con la squadra parlo in italiano. Ho cercato di imparare velocemente la lingua per parlare sul campo ed essere pronti. Arrivo a parlare meglio oggi e questo mi aiuta ad essere il leader che sono".

Sull'essere milanista"Dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire come a casa mia: società., tifosi, mi hano fatto sentire bene a Milano. Sono milanista davvero".

Sull'assist a Leao: "Questa caratteristica mi piace tanto, qua a Milano con gli allenamenti che ho fatto e con le richieste del mister posso mettere questo davanti. Se posso fare assist, lo faccio".