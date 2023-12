Maignan o Leao? I tre assist di Mike con la maglia del Milan

Mike Maignan ieri è stato decisivo. Si potrebbe pensare con alcune parate e non si sbaglierebbe perché l'intervento su Cuni arrivato a tu per tu con il portiere francese sullo 0-0 è stato fondamentale. Ma Mike è stato cruciale anche in vesti di assistman, un compito che gli riesce benissimo e che, visti i numeri, non è più solamente una casualità. Non c'era Leao a mettere palloni dentro l'area? Nessun problema, c'era Mike Maignan.

Si tratta del terzo assist con la maglia del Milan: uno per stagione, nessuno ha fatto meglio di lui in questo arco di tempo e nessun portiere ha fatto meglio di lui da quando Opta raccoglie il dato degli assist (2004/2005) in Serie A. Il primo è arrivato nella stagione dello scudetto nella gara interna contro la Sampdoria vinta 1-0 con gol di Leao dopo lancio panoramico di Maignan. L'anno scorso invece gli è bastato innescare la ripartenza di Theo per il meraviglioso gol contro la Lazio, durante il mese di maggio. Infine ieri è arrivata l'ultima perla per Pulisic, che poi è eccezionale a concretizzare.