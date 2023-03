Maignan risponde al tifoso francese: "Forza Milan? Sempre!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mike Maignan si trova in questo momento in ritiro con la nazionale francese di cui è destinato a diventare il numero uno incontrastato, a maggior ragione dopo l'infortunio dell'ormai non più giovanissimo Lloris. In un video apparso sui social nelle ultime ore, Maignan è stato ripreso durante una sessione di foto e autografi con i tifosi e all'esclamazione di uno di questi che ha detto: "Forza Milan!", Magic Mike ha risposto: "Sempre!"