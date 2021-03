Malagò: "Grandissimo lavoro di Mancini. I giovani? Devono giocare solo se sono forti"

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport della situazione del calcio in Italia. Queste le sue parole: "Più che dei fondi penso che si debba fare tutto quello che si può per finanziare il sistema calcio. C'è chi dice che sia un problema tecnico chi di mentalità e chi di risorse finanziarie. Mi sembra onestamente che ciò che ha fatto Mancini è un lavoro superiore rispetto ai risultati delle nostre squadre, specialmente in Europa".

Il futuro sarà per i giovani?

"La mia opinione personale è che i giovani debbano giocare se sono bravi. Ne abbiamo di forti, più di quello che era la generazione che ha pagato lo scotto di quella precedente che ci ha portato a vincere il Mondiale nel 2006. Alcuni sono stati bruciati, adesso dobbiamo verificare il livello".