Maldera: "Kalulu più difensore rispetto a Dalot, in questo modo Theo può spingere"

L’ex rossonero Andrea Maldera, ora assistente tecnico di Shevchenko nella nazionale ucraina, ospite di Milan TV ha parlato così prima del fischio d'inizio di Milan-Manchester United, partendo dalla scelta di Samu Castillejo come falso nove: "Sicuramente Ibra non può garantire quella pressione che secondo me è fondamentale. Il Milan costruisce le sue vittorie con la fase di non possesso palla. Da un punto di vista fisico Castillejo è più pronto di Ibra nella fase di recupero, poi Ibra ha tante altre qualità. Kalulu è più difensore rispetto a Dalot. Theo dall’altra parte sarà più portato ad attaccare, Krunic non ama molto l’ampiezza e viene dentro il campo. Avere un presidio saldo con Kalulu e i due centrali credo sia importante.Sicuramente Ibra non può garantire quella pressione che secondo me è fondamentale. Il Milan costruisce le sue vittorie con la fase di non possesso palla. Da un punto di vista fisico Castillejo è più pronto di Ibra nella fase di recupero, poi Ibra ha tante altre qualità. Kalulu è più difensore rispetto a Dalot. Theo dall’altra parte sarà più portato ad attaccare, Krunic non ama molto l’ampiezza e viene dentro il campo. Avere un presidio saldo con Kalulu e i due centrali credo sia importante".