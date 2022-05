Maldini: "A Milanello siamo andati avanti sapendo che dietro avevamo una società forte sempre puntuale nei pagamenti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, dt rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del possibile cambio di proprietà al Milan: "La cosa ci è stata detta dopo che è apparsa sulla stampa. Però qualcosa vivendo dentro la sede l’avevo percepita. Ma non è stato un problema. Alla fine quando riesci a creare un gruppo squadra speciale come il nostro queste indiscrezioni non turbano l’ambiente. A Milanello siamo andati avanti sapendo comunque che dietro avevamo una società forte sempre puntuale nei pagamenti. Certo, c’era curiosità. Qualche giocatore con il quale stavamo parlando di rinnovi ci ha detto: 'Aspettiamo perché magari ci saranno più soldi'".