Maldini: "Ci abbiamo creduto, i campionati si vincono con gli uomini"

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Milan, aggiungendo dei dettagli sull'obiettivo raggiunto dello Scudetto: "Ci abbiamo creduto, era una restrizione data dal club, magari non comprando i campioni ma giocatori forti ma che si erano persi come Theo e Leao. Abbiamo lavorato sulla crescita dei ragazzi. Ai ragazzi che venivano nel mio ufficio dicevo che nei momenti difficili, i campioni si vincono con gli uomoni, non con i calciatori"