Maldini: "Contro Liverpool e Arsenal sfide importanti per preparare la seconda parte della stagione"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso sulla partecipazione del Club rossonero alla Dubai Super Cup: "Siamo estasiati di prendere parte alla Dubai Super Cup e di affrontare squadre come Liverpool e Arsenal. Saranno sfide importanti e interessanti per aiutarci a preparare la seconda parte della stagione".

🇦🇪 @dubaisupercup: we take on @Arsenal and @LFC in the UAE#DubaiSuperCup2022 #SempreMilan