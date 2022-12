Maldini e Massara seguiranno la squadra a Dubai. Deviazione in Qatar?

MilanNews.it

Paolo Maldini e Ricky Massara, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, saranno al seguito della squadra quando il Milan partitrà per il ritiro di Dubai il 10 dicembre. Non è escluso che prima o durante il ritiro, i due dirigenti ne approfittino per fare una scappata nel vicino Qatar per seguire da vicino le fasi finali del Mondiale, sempre secondo quanto riferito dalla rosea.