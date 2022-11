Maldini: “Ibra? Con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio”

MilanNews.it

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come Miglior DS dell’anno insieme al suo collega Frederic Massara, ha parlato a SkySport anche del rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. Un rientro che si avvicina sempre di più: “Abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa, di averlo con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio: questo è l’obiettivo”.