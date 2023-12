Maldini: "In Italia teniamo spesso i giovani nella bambagia”

Paolo Maldini, ex capitano rossonero ed ex direttore dell'area tecnica fiino a giugno, ha parlato per la prima volta del suo licenziamento in una lunga intervista concessa a Repubblica in edicola questa mattina. L'addio di Maldini e di Ricky Massara aveva alimentato polemiche nell'ambiente dei tifosi rossoneri. Un'intervista-fiume in cui Maldini ha affrontato principalmente il tema del suo addio.

Un breve estratto dell'intervista dell'ex dirigente rossonero, che parla così dei giovani calciatori italiani: "I ragazzi italiani devono avere più coraggio, devono darsi una mossa. Se occorre, devono andare anche a giocare di più all’estero, dove i giovani vengono buttati nella mischia. Li fanno giocare e loro devono dimostrare di essere all’altezza. In Italia li teniamo spesso nella bambagia”.