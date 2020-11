Maldini: "La parola scudetto non mi fa paura. Se non dovesse arrivare non sarebbe una delusione"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Napoli-Milan. Sullo scudetto: "La parola scudetto non mi fa paura, se noi non dovessimo vincerlo non saremo arrabbiati, saremo arrabbiati se non arrivassimo al massimo del nostro potenziale. Se dimostreremo questa continuità fino al prossimo maggio perché non proporci? Mi ricordo di vittorie di scudetti e Champions dove se non ci avessimo creduto fino alla fine non ci saremmo mai arrivare. Se non dovesse arrivare tuttavia non sarebbe una delusione".