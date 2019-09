Maldini: "Quattro sconfitte su sei partite sono tante e il gioco non soddisfacente"

Intervistato da Sky Sport, Paolo Maldini ha detto la sua sull'avvio del Milan in campionato e su Giampaolo: "L'allenatore è stata una scelta nostra, condivisa, lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo, sappiamo di avere una squadra giovane. Sappiamo quali potevano essere i problemi, pensavamo di far meglio, 4 sconfitte in 6 giornate sono veramente tante e la qualità del gioco non è soddisfacente".